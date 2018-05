"Lubbeeksestraat zo nog gevaarlijker" BUURT MAAKT ZICH ZORGEN OVER MOBILITEIT NA REALISATIE WOONPROJECT VANESSA DEKEYZER

19 mei 2018

02u28 0 Boutersem Buurtbewoners uit Roosbeek vrezen voor extra overlast op de Lubbeeksestraat na de realisatie van een honderdtal nieuwe woningen tussen de Groenstraat, Valkenberg, het voetbalterrein en de Leuvensesteenweg in het centrum van Roosbeek.

"Als gevolg van de voorgenomen gedeeltelijke afsluiting van de Groenstraat en Oude Baan zal alle verkeer van de huidige Valkenberg, Oude Baan en deel van de Groenstraat via de nu al smalle en gevaarlijke Lubbeeksestraat gestuurd worden", reageert Jan Vanautgaerden, buurtwoner en mobiliteitsexpert van Groen Boutersem. "Hier is nu geen fietspad en een beperkt voetpad", gaat hij verder. "In combinatie met de geparkeerde wagens voor de lokale handelaars en het extra verkeer, zou dit voor een extra gevaarlijke situatie zorgen, zeker met de nabijheid van de school." Jan was, net als een honderdtal inwoners, aanwezig op de infovergadering van Brummo en Skyline Europe, die de plannen graag in 2019 verwezenlijkt zien.





Afhankelijk van AWV

Op een eerdere infovergadering in december werden alle opmerkingen al gebundeld en op basis hiervan werden de plannen nu aangepast. "We hebben geprobeerd maximaal rekening te houden met de vragen en opmerkingen van de buurtbewoners", zegt Bart Dierick, CEO Brummo.





"Wat de mobiliteit betreft zijn wij, net zoals de gemeente, afhankelijk van het standpunt van het Vlaamse gewest, dat wegbeheerder is."





Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigde immers dat het de intentie heeft om de Groenstraat en de Oude Baan af te sluiten. Het gemeentebestuur verzet zich tegen dat voornemen. "Op basis van onze reactie heeft AWV zijn standpunt gemilderd, maar we blijven hierover in dialoog gaan," stelt schepen van Mobiliteit Gunther Janssens (sp.a).





Verre van ideaal

"Het afsluiten is problematisch voor de omwonenden en de ouders van de schoolgaande kinderen. We hebben al wel bekomen dat het landbouwvervoer de Leuvensesteenweg nog kan oversteken ter hoogte van de Oude Baan. De Groenstraat zou ook toegankelijk blijven vanuit de Leuvensesteenweg voor inrijdend verkeer vanuit Tienen en voor uitrijdend verkeer richting Leuven. Dit is nog verre van ideaal, maar we doen ons best om hier een punt van te maken."





In september volgt een openbaar onderzoek. Omwonenden kunnen op dat moment ook nog reageren op de plannen. "Het is nu al nodig om extra schoolplaatsen te creëren in functie van de extra kinderen die deze nieuwe wijk met zich zal meebrengen", besluit Jan.