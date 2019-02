“Kan de datum van de gemeenteraad veranderd worden?” vdt

11u41 0 Boutersem Oppositiepartijen Groen en sp.a vragen dat de gemeenteraad van datum verandert. Momenteel vindt deze plaats op de laatste donderdag van de maand, samen met de raad in Tienen.

“Daardoor kan de pers niet aanwezig zijn en dat is jammer, want de bevolking mag weten wat het standpunt van hun verkozenen is in verschillende dossiers”, zeggen Günther Janssens (sp.a) en Jos Thys (Groen). “Daarnaast vragen we het college ook om maatregelen te nemen om de debatten in de gemeenteraad, het werk en de standpunten van raadsleden meer zichtbaarheid te geven. Dit kan onder meer door te investeren in digitale oplossingen, zoals opname of streaming van de zittingen, om zo de gemeenteraad ook meer toegankelijk te maken voor onze inwoners.”

“We onderzoeken graag mogelijkheden om gemeente- en OCMW-raad toegankelijker te maken”, aldus schepen van ICT Maarten Devroye (N-VA). “Dit kan op verschillende wijzen, maar aan voluit inzetten op digitaliseren, hangt wel een prijskaartje. Filmen, opnemen en digitaal uitzenden zou een investeringen vergen van om en bij 70.000 euro en dit zonder de jaarlijkse bijdrage. Een serieuze investering dus, die niet in een ander maatschappelijk doel kan worden geïnvesteerd. We zijn als meerderheid zeker voorstander van meer transparantie en we willen meegaan in meer transparantie van de gemeenteraad, mits rationele investering dus.”

Er werd beslist om het voorstel op korte termijn verder te onderzoeken, net als het idee om de gemeenteraad van datum te veranderen. “Het is vanzelfsprekend dat we zullen onderzoeken of het mogelijk is de gemeenteraad op een ander tijdstip te laten plaatsvinden, overwegende dat de zaal ook door anderen gebruikt wordt en dikwijls reeds op voorhand geboekt is”, besloot schepen Devroye.