"Het avontuur van mijn leven" KEVIN (33) SCHITTERT IN 'DOWN THE ROAD' OP ÉÉN VANESSA DEKEYZER

28 februari 2018

02u26 0 Boutersem Vanavond (woensdag) leert Vlaanderen in de eerste aflevering van Down the Road op Eén Kevin Van Den Bosch (33) uit Boutersem kennen. Kevin heeft het syndroom van Down. Samen met programmamaker Dieter Coppens en vijf andere volwassenen met dezelfde beperking gaat Kevin op roadtrip door zeven landen. "Het was nogal een avontuur", vertelt Kevin. "Vooral het vliegen met de helikopter zal ik niet snel vergeten!"

De zes mensen die met Dieter op reis vertrekken, zijn allemaal op zoek naar vrienden die weten wat het is om anders te zijn, maar ook naar vrijheid, avontuur, liefde en nieuwe ervaringen. De groep houdt halt in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwisterland en Italië. Telkens gaan ze op zoek naar hun eigen grenzen. Van zeehonden spotten in Nederland, over autorijden in Duitsland tot een helikoptervlucht boven de Mont Blanc. In elk land wacht een nieuwe ervaring op hen.





"Het was inderdaad een heel avontuur", vertelt Kevin tijdens een interview in Berbendaal, het dagcentrum voor personen met een handicap van Huis in de Stad in Tienen, waar hij al zo'n tien jaar graag naartoe komt. In Berbendaal maar ook in het Balanske, het activiteitencentrum voor personen met een beperking in Tielt-Winge, was Kevin al een graag geziene gast, maar vandaag is hij daar ook een echte BV geworden. "Dat is wel heel leuk", vertelt Kevin. "Vanavond wordt de eerste aflevering zelfs op groot scherm getoond in het Balanske. Ik kijk ernaar uit."





Even slikken

De opnames vonden plaats in de zomer van 2017 en namen toch enkele weken in beslag. Voor Kevin was het de eerste keer lange tijd weg van huis. "Dat was soms toch even slikken, want ik miste mijn ouders wel. Maar anderzijds waren er de andere kandidaten, die mijn vrienden zijn geworden, en Dieter, met wie ik echt een klik heb en met wie ik nog bijna elke dag contact heb via Facebook. Zij vingen mij op wanneer het moeilijk ging. Aan de camera's was ik snel gewoon. Ze zeiden dat we moesten doen alsof ze er niet waren en dus deden we dat."





Helikoptervlucht

Voor Kevin was de deelname aan het programma soms een heel uitdaging. "Ik heb mijn hoogtevrees overwonnen", vertelt hij trots. "Zo moesten we niet alleen over een heel hoge hangbrug wandelen, maar stond ons ook nog een toertje met een helikopter te wachten. We hebben verder heel goed leren samenwerken door met z'n allen onder meer een dropping tot een goed einde te brengen en door een vlot te maken. En nee, we zijn niet in het water gedonderd", zegt Kevin lachend.





De avonturen van Kevin en zijn vrienden zijn te volgen elke woensdag na Thuis op Eén.