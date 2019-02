“Er mag geen kinderopvang meer verloren gaan, want er is nu al een nijpend tekort.” Vanessa Dekeyzer

01 februari 2019

16u32 0 Boutersem Het zelfstandig kinderdagverblijf van Partena Kinderopvang, De Kleine Vondel in Roosbeek, moet tegen eind dit jaar op zoek naar een andere locatie. Oppositiepartij sp.a vraagt uitdrukkelijk de steun van het gemeentebestuur in dit dossier. “Er mag geen kinderopvang meer verloren gaan, want er is nu al een nijpend tekort”, stelt raadslid Günther Janssens.

“In De Kleine Vondel, dat een onderkomen heeft in het gebouw van het woonzorgcentrum Vondelhof, zijn er 28 erkende opvangplaatsen. Dit wil zeggen dat er ongeveer 35 à 37 gezinnen terecht kunnen voor de opvang van hun jongste kinderen”, weet schepen Janssens. “Buiten de onzekerheid rond het vrijwaren van de opvangplaatsen voor deze 35 gezinnen hebben we eerder, jammer genoeg, moeten vaststellen dat kinderdagverblijf Het Valieske in Kerkom haar deuren heeft gesloten. Verder blijkt ook het aantal onthaalmoeders te dalen.”

“In het verleden heeft de gemeente Boutersem steeds sterk ingezet op kinderopvang en kinderen in het algemeen”, gaat schepen Janssens verder. “Onze fractie vraagt de huidige gemeenteraadsleden om opnieuw, ten behoeve van jonge ouders en onze gemeenschap, haar verantwoordelijkheid op te nemen en bereidheid te tonen om actief tussen te komen om minstens het aantal bestaande opvangplaatsen te behouden en bij voorkeur uit te breiden.”

“Op dit moment vangt de lokale kinderopvang in Boutersem 179 kinderen op, goed voor 134 erkende plaatsen”, reageert Schepen van Kinderopvang Tinne Alaerts (CD&V). “Daarvan worden 118 kinderen uit de eigen gemeente opgevangen. Naast de gemeentelijke kinderopvang, bestaan er in Boutersem ook verschillende zelfstandige initiatieven. De Kleine vondel is daar de grootste van. Toen de gemeente kennis nam van de nakende afloop van haar huurcontract bij het rusthuis Vondelhof (Armonea), boog het college zich onmiddellijk samen over dit gegeven.”

Na overleg met de betrokken actoren, blijkt dat de huur nog flexibel kan worden verlengd mits een aannemelijk toekomstperspectief geboden wordt. “We bekeken al enkele creatieve denkpistes”, aldus schepen Allaerts. “Een pastorie zou mogelijk in aanmerking kunnen komen. Ook de idee van een nieuwbouw ter beschikking stellen, wordt onderzocht. Zo zou er een nieuw gebouw voor kinderopvang geïntegreerd kunnen worden in een geïntegreerd project voor vernieuwbouw van de kleuterklasjes, vervanging van de lokalen voor buitenschoolse opvang en renovatie van de schoolsportzaal.”

Het gemeentebestuur meent dat de renovatie van de schoolsportzaal er moet komen, maar dat er voor verdere uitbouw van de site ook naar andere maatschappelijke domeinen gekeken moet worden. “En dan past kinderopvang hier prima in het plaatje. Deze ruimte benutten zorgt er bovendien voor dat er ook nabij de gemeentelijke basisschool kinderopvang voor 0 tot 2,5 jarigen kan uitgebouwd worden”, aldus schepen Allaerts. “In de ideale wereld kan het nieuwbouwproject bovendien ook ruimte bieden aan een groepsopvang van startende zelfstandige onthaalouders. Maar ik benadruk nog eens dat er momenteel nog geen oplossingen vastliggen. Uiteraard staan zowel Partena als de gemeente open voor alle constructieve ideeën.”