"En Fonske is verzot op bier" EKSTER BRENGT DUIVELS GELUK EN WORDT WK-MASCOTTE VAN ROOSBEEK VANESSA DEKEYZER

10 juli 2018

02u37 0 Boutersem In Roosbeek bij Boutersem is er een nieuwe WK-mascotte opgestaan: Fons de ekster. Het diertje woont sinds enkele maanden bij Michel Vangramberen en zijn vrouw Odile. Wanneer het koppel op groot scherm naar de WK-wedstrijden aan de voetbalkantine van Roosbeek gaat kijken, gaat Fons doodleuk mee.

Een drietal maanden geleden viel er in de tuin bij Michel een jonge ekster uit het nest. "We hebben het diertje verzorgd en gevoed tot hij sterk genoeg was om zelf uit te vliegen", vertelt Michel. "Ik denk dat hij ons daarvoor dankbaar is, want hij gaat maar niet weg. Tot op vandaag is hij steeds in de buurt. Bijna elke avond komt hij op de venster tikken en dan laten we hem overnachten in het tuinhuisje. Ook overdag maakt het diertje hier graag een wandeling op de terras. We geven hem drinken en eten. Vooral natte kattenvoeding valt in de smaak."





Van pintje tot pintje

De ekster gaat intussen ook al mee op uitstap bij Michel en Odile. "Wij gaan hier wat verder op in de straat steeds naar de voetbalwedstrijden van onze Rode Duivels kijken samen met nog heel wat andere mensen uit het dorp. Kort na aftrap van de wedstrijd duikt de ekster, die intussen Fonske gedoopt is, op. Iedereen vindt dat natuurlijk heel leuk. Zo wordt er allerlei lekkers voor het diertje meegebracht. En Fonske is verzot op ons Belgisch bier. Zo gaat hij van pintje tot pintje even nippen. Van water moet hij zo niet weten."





En Fonske blijkt de Rode Duivels ook nog eens geluk te brengen. "Bij de kwartfinale stonden we achter en toen landde Fonske plots op het scherm en het spel keerde. Toeval of niet?" Heel het dorp kent Fonske intussen. "Hij is een echte hit geworden", vertelt Michel. "En wij zijn ons ook gaan hechten aan hem. Twee dagen is hij niet komen opdagen en toen waren we toch wel wat ongerust. Volgende week vertrekken we op vakantie. We hopen dat hij er nog zal zijn wanneer we terugkomen. De buren hebben alvast beloofd goed voor hem te zullen zorgen."





Vrij snel tam gemaakt

Volgens Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder hoeven Michel en Odile zich geen zorgen te maken. "We hebben hier ook al eksters opgevangen en soms vliegen ze uit, soms blijven ze in de buurt. De diertjes zijn vrij snel tam gemaakt." Ook Philippe Smets van de Vogelwerkgroep Oost-Brabant bevestigt dat.





"Wanneer die dieren met de hand zijn grootgebracht, is het gedragt dat 'Fonske' vertoont, vrij normaal."