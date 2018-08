"Dit is één grote nachtmerrie" CHIROMEISJE (15) KRITIEK NADAT ZE OP KAMP WORDT OPGESCHEPT DOOR AUTO KRISTIEN BOLLEN & KRISTOF AERTS

03 augustus 2018

02u37 0 Boutersem Het chiromeisje van 15 uit Boutersem dat woensdagavond werd aangereden net over de Nederlandse grens, ligt op de afdeling intensieve zorgen van een Nederlands ziekenhuis. Haar ouders zijn de hele tijd bij haar, want haar toestand is ondanks eerdere berichten zeer ernstig.

Chiro Roosbeek uit het Vlaams-Brabantse Boutersem is met een groep van 15 jongeren en drie begeleiders op kamp in het Nederlandse Hilvarenbeek, net over de Nederlandse grens en vooral ook bekend van de safaripark De Beekse Bergen. Woensdagavond, op de eerste avond van het kamp, wandelde de groep rond 20.45 uur op de Witrijtseweg in het dorpje Bergeijk, terug richting de kampplaats. Een 85-jarige Nederlander die in Dessel woont, raakte vermoedelijk even verblind door de laagstaande zon en reed in op de groep jongeren, die zoals het hoort fluohesjes droeg.





De 15-jarige Lola D. werd opgeschept en weggeslingerd. De hulpdiensten hebben haar ter plaatse verzorgd, maar ze had zware verwondingen aan de rug en het hoofd. Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis van Nijmegem. Ze vecht er op de afdeling intensieve zorgen voor haar leven. Haar ouders zijn de hele tijd bij haar. "We kunnen af en toe met haar spreken", zegt vader Dieter vanuit het ziekenhuis. "We proberen haar dan gerust te stellen en haar moed in te spreken. Daar reageert ze ook op. Ze is in zeer goede handen. Dat ze kleine bewegingen kon maken met haar handen en benen, is een hoopvol teken. Maar ze is nog niet buiten levensgevaar. Dit is een grote nachtmerrie. Lola had zo hard uitgekeken naar haar derde bivak."





Kamp gaat door na overleg

De andere Chirojongeren en de begeleiders bleven ongedeerd, maar waren wel zwaar aangedaan. Slachtofferhulp leverde bijstand, maar in overleg is beslist om het kamp te laten doorgaan. De ouders hebben zondag een bezoekdag.





De 85-jarige automobilist is uitgestapt na de feiten. Door zijn gevorderde leeftijd werd hij niet opgesloten in de gevangenis, maar is hij in de loop van donderdag ondervraagd.





"Uit een alcoholtest bleek dat hij niet had gedronken", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Er is ter plaatse een uitgebreid onderzoek gevoerd om de exacte omstandigheden te bepalen. Gisterenavond zouden de onderzoekers nog naar de plaats van het ongeval zijn teruggegaan om de stand van de zon te checken.





De inwoners van Bergeijk zijn erg geschrokken van het zware ongeval. Ze dachten meteen terug aan een zwaar ongeval op de zelfde weg in 2011. Op 1 april van dat jaar werden twee scouts, een jongen en en meisje van 15 uit Valkenswaard, aangereden door een 59-jarige automobilist. De tieners raakten zwaargewond en bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen. De automobilist was van zijn rijvak uitgeweken door een tegenligger.