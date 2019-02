‘De Spreekbuis van Boutersem’ vangt veel wind vdt

22 februari 2019

12u54 0 Boutersem Boutersem is in de ban van ‘de Spreekbuis’. Dit online discussieforum ontstond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam ‘Boutersem 2018’. “Het was immers bijzonder lang wachten op de concrete verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen. En dat terwijl de vraag ernaar steeds luider klonk”, zeggen Wim Sempels, Thomas De Weerdt, Mario Buelens en Benny Bielen.

Deze vier mensen uit Boutersem staken op een bepaald moment de koppen bij elkaar en zo ontstond ‘Boutersem 2018. “Onze bedoeling was simpel: de partijen collectief en de kandidaten individueel aanzetten om duidelijkheid te scheppen rond concrete thema’s. Mobiliteit, wonen en verkeersveiligheid waren de koplopers. En het werkte: misschien wat schoorvoetend en met lange tanden hebben onze plaatselijke politici de vragen van de mensen beantwoord. Waardoor zij een duidelijk beeld kregen waarvoor die politici stonden. ‘Kleur bekennen’, heet dat”, zegt het viertal.

Na de gemeenteraadsverkiezingen gooiden Wim, Thomas, Mario en Benny het over een andere boeg. ‘Boutersem 2018' werd ‘de Spreekbuis van Boutersem’. “Maar de intenties blijven hetzelfde: de burgers een online platform geven, waarop ze vragen durven stellen die ze anders misschien nooit zouden durven stellen. Concrete vragen, die concrete antwoorden verwachten. Ook nu blijven de kampen verdeeld: van overtuigde ‘believers’, die vragen blijven stellen in de hoop een duidelijk antwoord te krijgen, tot overtuigde tegenstanders die ‘niet zullen rusten tot ‘de Spreekbuis’ monddood is. En dan een groep die zwijgt in alle talen en vraag na vraag onbeantwoord laat. Burgemeester Chris Vervliet verwoordde het treffend: “Het is niet omdat we niet reageren, dat we er geen ideeën uit oppikken”. Met andere woorden, het forum werkt!”