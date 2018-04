"Dat werken in Nieuwstraat maar snel aanvatten!" 27 april 2018

Het nieuws over de heraanleg van de Nieuwstraat valt in goede aarde bij de bewoners. Zij hopen dat de werken snel kunnen starten. "Onze straat is een sluipweg voor het verkeer dat naar de E40 wil", zegt Roland Thonnon. "'s Ochtends staat hier een enorm file om de steenweg over te steken. Op piekuren halen we gemakkelijk 550 voertuigen per uur, of negen voertuigen per minuut. Weinig automobilisten houden zich bovendien aan de maximale snelheid van 50 kilometer per uur, laat staan dat ze beseffen met welke snelheid ze hier door razen. Wij zijn steeds vragende partij geweest voor preventieve controle via snelheidsmeters of politie, helaas zonder resultaat."





De bewoners vragen een veilige straat voor kinderen met voet- en fietspaden. "Onze straat is een verbinding tussen twee scholen waarbij de kinderen zich veilig moeten voelen. Veiligheid moet hier een prioriteit zijn", gaat Roland verder. "Vorig jaar hebben we in de straat een actie gedaan met borden om de gemeente en de automobilisten er op te wijzen dat hier iets moest veranderen, zeker aan het gedrag van de automobilisten. We zijn nu dan ook blij dat er iets zal veranderen." (VDT)