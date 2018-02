'Blinde' bierproefavond 28 februari 2018

Arto Boutersem organiseert op donderdag 1 maart een bierproefavond voor mensen met een visuele beperking. Personen zonder visuele handicap kunnen ook deelnemen, maar dan geblinddoekt. Test je zintuigen en ontdek diverse bieren zonder vooroordelen want het gaat puur om smaak. Zytholoog Jurgen Bollion geeft graag tekst en uitleg. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Hiervoor kan je vier biertjes 'blind' proeven. De bierproefavond vindt plaats in Streekcafé Ter Quabeecke, Neervelpsestraat 15.





Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf je dus tijdig in via helga.bollens@boutersem.be of via 016/72.10.71. (VDT)