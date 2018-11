Beedrop.be nu ook actief in Boutersem vdt

16 november 2018

16u18 0

Na de lancering van Beedrop.be in Tienen is er al een volgende Hagelandse gemeente op de kar gesprongen, namelijk Boutersem. Op Beedrop.be kunnen mensen een online bestelling doen bij de handelaars, die in het project stappen. Op een vaste besteldag worden de goederen vervolgens gratis aan huis geleverd.

Vanaf vandaag kunnen alle inwoners van Boutersem via beedrop.be terecht bij Prik & Tik Boutersem, Bakkerij Vandenbeck, ‘t Aardappelhof, Keurslager Verbiest & Co, An en Maarten kip aan ’t Spit, groenten & fruit Geert en Sofie, schapenfokkerij De Wollekes, fruitbedrijf Stockx, bakkerij Kempeneers, ‘t Fruitratje, Naduah, Dulst Wijn met advies, Tiense Stroop, speculaasbakkerij Vanvuchelen, Leonidas en Fruit Vandervelpen. “Beedrop maakt het voor grotere zowel als kleinere speciaalzaken, landbouwers, telers en producenten mogelijk om hun producten online te verkopen. Als we kijken naar de heel snelle evolutie in de sector, is het duidelijk: de toekomst is online, dus we zijn blij dat we op termijn het verschil kunnen maken voor vele gepassioneerde aanbieders”, zegt Stefan Van Overbeke, zaakvoerder Beedrop. “Met de lancering in Lubbeek, Boutersem, Bierbeek, Oud-Heverlee, de 67ste Beedrop-regio, kan inmiddels meer dan de helft van de Vlamingen genieten van het online boodschappen doen met gratis thuislevering.”

In Tienen kent het concept alvast veel succes. Enkele weken na de lancering komt er binnenkort een tweede leveringsdag. “Als alles volgens plan verloopt zal men dan op woensdag en donderdag de leveringen kunnen bezorgd krijgen”, klinkt het bij Beedrop.