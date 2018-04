Zeg niet meer Smaakpaleis, maar wel Bistro Robiano 04 april 2018

Restaurant Smaakpaleis in de Robianostraat in Borsbeek wordt vanaf 13 april Bistro Robiano. Samet Yilmaz (22) baatte Smaakpaleis acht jaar lang uit samen met zijn vader. Door gezondheidsproblemen zal Samets vader een stap opzij zetten en neemt zijn zoon de zaak over. "Het was overnemen of definitief stoppen. de keuze was snel gemaakt. Ik zou het hier niet kunnen missen", vertelt Samet. De hele zaak krijgt een modernere look en zal een Europese kaart voorschotelen. "Het concept verandert volledig. We werken met een kleinere kaart en zullen pasta's, visgerechten en vleesgerechten bereiden. Daarnaast komt er ook een suggestiekaart met seizoensgebonden producten", legt Samet uit.





Foto's uit oude doos

Voor het interieur werkt hij samen met het Documentatie Centrum Borsbeek. Aan de muren komen foto's uit de oude doos van Borsbeek. "Ik woon hier nu acht jaar en heb mijn hart aan de gemeente verloren. Door die foto's wil ik die mooie geschiedenis van de gemeente binnenhalen." Die liefde voor Borsbeek vind je ook in de bar want de nieuwe zaak zal ook het Borsbeekse bier het Robiaantje serveren. "We denken ook aan de mensen die gewoon iets willen drinken. Zij kunnen ook bij ons terecht voor een koffie of een pintje. Hebben ze toch een beetje honger, dan hebben we voor hen tapas", weet Samet. Vrijdag 13 april opent de nieuwe zaak de deuren. Bistro Robiano is elke dag open van 17 uur tot 23 uur, behalve op maandag. (ADA)