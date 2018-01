Worstenbrood en appelbollen op verloren maandag 02u41 0

De eerste maandag na Driekoningen is het traditioneel Verloren Maandag. Dan doet iedereen zich te goed aan appelbollen worstenbrood. Op maandag 8 januari kan je hiervoor terecht in het seniorenlokaal in de Karel Soetelaan 25 tussen 13 uur en 17 uur. Let wel, inschrijven is verplicht in het Seniorenlokaal. Je betaalt twee euro. Over de herkomst van de traditie bestaan verschillende verhalen. In archiefstukken spreekt men wel eens over Verzworen maandag, de dag waarop ambtenaren de eed aflegden. Omdat ze nadien gingen feesten werd er die dag niet meer gewerkt waardoor die maandag al snel Verloren Maandag werd genoemd. Op dat feest kregen ze dan goedkope broodjes met vlees. (ADA)