Witte rook in Borsbeek: laatste gemeente van provincie heeft nu ook bestuur David Acke

18 januari 2019

11u00 0 Borsbeek Drie dagen voor de cruciale stemming zijn Iedereen Borsbeek en N-VA samen tot een akkoord gekomen over de verdeling van de schepenposten. De komende legislatuur zal er geregeld een switch komen in bevoegdheden en schepenen. “Maar noem het geen stoelendans, dit is de beste oplossing voor de gemeente.”

Iedereen Borsbeek en N-VA zijn tot een akkoord gekomen en hebben het nieuwe bestuur voorgesteld. Drie dagen voor de cruciale deadline van 21 januari, komen de partijen met een creatieve constructie naar buiten. De komende legislatuur zal er geregeld geschoven worden met schepenen en bevoegdheden. Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) blijft ook deze legislatuur burgemeester. Eerste schepen wordt Walter Kiebooms (N-VA), Marian Lauwers (Iedereen Borsbeek) en Kan Casier (N-VA) worden tweede en derde schepen. Zij blijven de komende zes jaar op post.

Compromis

De overige twee schepenposten worden tijdens de legislatuur verdeeld over drie mensen. Frans Neyens (Iedereen Borsbeek) en Kristof Van De Velde (N-VA) zullen de nieuwe legislatuur aanvatten als schepenen. Na twee jaar verdwijnt Kristof even van het toneel en wordt zijn plaats ingenomen door Wendy Somers (N-VA). Somers zal de komende vier jaar voor haar rekening nemen. Frans stopt na vier jaar als schepen en zal dan vervangen worden door Kristof die na twee jaar geen schepen te zijn, terugkeert. “Het grootste struikelblok tijdens de onderhandeling was de verdeling van het aantal schepenen tussen beide partijen. Iedereen Borsbeek wilde een gelijke verdeling, wij wilden een vier twee deling. Dit compromis is een gulden middenweg,’ vertelt Ken Casier.

Als we er nu een boeltje van maken zijn we de klos Dis Van Berckelaer

Ook in het kamp van Iedereen Borsbeek zijn ze blij met deze compromis. “Bekijk het als een basketbalploeg met wisselspelers. Afhankelijk van de tactiek zet je andere spelers in. Zo zijn er die beter zijn in de kruitlijnen uittekenen anderen zijn dan weer beter in de opbouw en nog anders zijn betere afwerkers. Dit akkoord is de best mogelijke oplossing voor Borsbeek. Als we er nu een boeltje van maken, dan zijn we echt de klos.”

Bevoegdheden

De bevoegdheden blijven grotendeels dezelfde als de vorige legislatuur. Van Berckelaer blijft dus burgemeester. Kiebooms wordt schepen voor Openbare Werken, Sport en Dierenwelzijn. Lauwers is bevoegd voor Mobiliteit en Omgeving. Derde schepen Casier zal Burgerzaken, ICT, Communicatie en Lokale Economie voor zijn rekening nemen. Neyens zal starten als schepen voor Erfgoed, Sociale Zaken, Cultuur, Senioren en Begraafplaats. Van De Velde doet de eerste twee jaar als schepen voor Jeugd, Onderwijs en Feestelijkheden. Welke domeinen Somers krijgt voor de laatste twee jaar zal later bekeken worden. “Het is niet zo dat de bevoegdheden gewoon zullen worden overgegeven aan de nieuwe schepen. We zullen op dat moment bekijken wie het best past bij welk domein,” aldus Casier.

Dat het water diep zat tussen beide partijen is af te lezen aan de ingewikkelde constructie. Maar die plooien zijn gladgestreken verzekert Van Berckelaer. “We hebben lang gebakkeleid, dat is zeker waar, maar het is nooit op de man gespeeld. We zijn allemaal volwassen mensen met één gezamenlijk doel en dat is Borsbeek nog mooier en beter maken. Daarover zijn we het altijd eens geweest. We hebben wat achterstand opgelopen tegenover andere gemeentes maar we gaan die snel inhalen.”