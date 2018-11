Wintervakantie runderen even uitgesteld door panne vrachtwagen ADA

05 november 2018

12u18 1 Borsbeek De drie gallowayrunderen die grazen aan Fort III, blijven nog een beetje langer. Normaal zou Natuurpunt de dieren vandaag ophalen maar door een panne van de vrachtwagen is dat niet gelukt.

Charlotte, Emma en Paulien blijven nog even wat langer in Borsbeek grazen aan Fort III. De drie gallowayrunderen zouden normaal vandaag opgehaald worden door Natuurpunt om ze naar hun winterverblijf in Mechelen te brengen. Maar de aanhangwagen van de vrachtwagen die hen moest komen halen, staat met de pech aan de kant. Wanneer de runderen opgehaald worden, zal afhangen van hoe lang het duurt eer de vrachtwagen hersteld is. Zeker is dat de dieren vandaag in Borsbeek blijven. Omdat het natuurgebied aan Fort III te klein is, zouden de dieren niet voldoende voedsel vinden om de winter door te komen. Daarom zullen ze in een stal bijgevoederd worden. Normaal komen ze eind maart, begin april terug naar Borsbeek, afhankelijk of het een strenge winter is geweest of niet.

Charlotte, Emma en Paulien moeten de hardnekkige Japanse duizendknoop intomen om zo meer ruimte te geven aan inheemse begroeiing. Natuurpunt is erg tevreden met resultaat. Vooral de bosvegetatie zoals orchideeën zullen hierdoor nieuwe kansen krijgen.