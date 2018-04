Winkelbrand in de kiem gesmoord 27 april 2018

Teams van Brandweer Zone Rand moesten in de nacht van woensdag op donderdag richting de Adrinkhovenlaan in Borsbeek snellen. Om een nog onbekende reden was er brand uitgebroken in een zaak die voorzetrolluiken, zonneweringen en vliegenramen verkoopt. De brand zou ontstaan zijn in een kast waar een defect elektrisch toestel vuur vatte. Er was heel wat rookontwikkeling en de brandweer moest de vitrine inslaan met een voorhamer om aan de brand te kunnen. Het was gisteren nog niet duidelijk hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt, maar de rook heeft het gebouw en heel wat koopwaar aangetast. (BSB)