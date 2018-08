Werken zorgen mogelijk voor hinder 21 augustus 2018

02u48 0

Deze week wordt er hinder verwacht door werken in het centrum van de gemeente. Tijdens deze week zullen er ondergrondse leidingen worden geplaatst tussen verschillende openbare gebouwen in de Robianostraat, Jan Frans Stijnenlei, Jozef Reusenslei en Lucien Hendrickxlei. Gisteren werd gestart met voorbereidende graafwerken ter hoogte van het gemeentehuis, de nieuwbouw van basisschool de Klinker en het sociaal huis. Die voorbereidende werken gaan vandaag verder.





Ook zullen op enkele strategisch gekozen plaatsen boorputten in het voetpad gemaakt worden.





Ondergrondse boringen

Op 22 en 23 augustus zal met behulp van ondergrondse boringen de verbinding aangelegd worden. Afhankelijk van de locatie en het aantal voertuigen dient hiervoor het voetpad, fietspad, parkeerstrook en/of deel van de rijbaan te worden ingenomen. Op sommige plaatsen kunnen deze werken op 22 en 23 augustus sterke hinder met zich meebrengen. (ADA)