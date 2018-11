Werken Schanslaan pas voor juni 2019 ADA

15 november 2018

De heraanleg van de Schanslaan is al jaren een hot topic in de gemeente Borsbeek. Nu ziet het ernaar uit dat de voorbereidende werken pas van start kunnen gaan op 11 juni volgend jaar. Pidpa, die het dossier beheert, wilde nog een aantal wijzigingen doorvoeren in de plannen en daarom werd er nog geen aannemer aangesteld. De vernieuwingswerken volgen dan nog voor of net na het bouwverlof in 2019. De werken starten ter hoogte van het kruispunt met de Lucien Hendrickxlei en loopt in verschillende fases tot aan de Herentalsebaan.