Vrouw (41) zwaargewond na frontale crash 25 mei 2018

Een 41-jarige dame is woensdagavond laat zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Edegem. "Het incident deed zich voor rond tien uur", klinkt het bij de lokale politiezoner HEKLA. "In de Drie Eikenstraat reden twee personenwagens tegen elkaar, een Minicooper en een Opel Corsa. De Mini werd bestuurd door een 24-jarige vrouw uit Edegem en in de Opel zat een 41-jarige vrouw uit Borsbeek. Ter hoogte van de golfclub reed één van de twee dames om een nog onbekende reden tegen de rijrichting in waardoor een aanrijding niet meer te voorkomen was." De brandweer moest ter plaatse komen om de 41-jarige dame te bevrijden. "Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, de andere vrouw bleef ongedeerd", klinkt het verder bij de politie. (BSB)