Vrijwilligers gezocht tijdens verkiezingen 26 mei Ewelina Verhulst

30 maart 2019

14u46 0

Op 26 mei trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees en federaal parlement en regionale parlementen. De gemeente zoekt vrijwilligers om de functie van voorzitter te vervullen tijdens de dag van de verkiezingen.

Ben jij in het verleden al eens voorzitter geweest en was die functie op je lijf geschreven? Contacteer de dienst Burgerzaken op 03/320.94.00 of burgerzaken@borsbeek.be. Voor de geïnteresseerden wordt er een infovergadering en een goede ondersteuning voorzien