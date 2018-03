Vlugge doorstart voor De Valk MAAND NA FAILLISEMENT OPENT RESTAURANT WEER DE DEUREN DAVID ACKE

27 maart 2018

03u17 0 Borsbeek Restaurant De Valk opent vrijdag opnieuw de deuren. Een maand na het faillisement zullen nieuwe eigenaars Gunter Lambrechts en Wais Ayamoddim de zaak een nieuw elan geven. Het interieur werd opgefrist en de menukaart staat vol met klassiekers. Naast lunchen en dineren, zal je er ook terecht kunnen voor een wafel of een drankje.

Het bekende restaurant De Valk kent een maand na het faillissement al een doorstart. Gunter Lambrechts (45) uit Begijnendijk en zijn venoot Wais Ayamoddim (26) uit Borsbeek zijn de nieuwe trotse eigenaars en uitbaters. Vrijdag doet de zaak opnieuw de deuren open.





"Ik passeerde regelmatig langs het restaurant en telkens betrapte ik me erop dat het gebouw me enorm aansprak. Eigenlijk was dat liefde op het eerste gezicht. Toen ik de papieren van het faillissement zag hangen, zag ik mijn kans schoon", vertelt Gunter. De hoevestijl en vooral de geschiedenis van het pand hebben de doorslag gegeven om de sprong te wagen. "Het gebouw komt heel imposant over. Wanneer je binnenkomt, stap je de geschiedenis binnen. In dit gebouw vonden in 1830 de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaats. Fantastisch toch, vind je niet?"





Klant is jury

En die geschiedenis willen Gunter en Wais nu een vervolg geven.





"Het doet me pijn als ik de negatieve recensies lees over deze zaak. Dat verdient zo'n pand niet. Het is nu aan ons om dat recht te zetten. Wij zullen er alles aan doen om de mensen hier gelukkig te maken en de klant is de jury. Zij bepalen of we in ons opzet zullen slagen", aldus Gunter. De bedoeling is dat De Valk een totaalconcept wordt waar je zowel terecht kan voor een drankje als een wafel en een pannenkoek maar ook om te lunchen en te dineren. "Maar evengoed kunnen mensen hier terecht voor vergaderingen, recepties en zelfs koffietafels."





Op de menukaart staan klassiekers als vol-au-vent, stoofvlees, vispannetje en seizoensgebonden producten als asperges. "Ik ben pas gelukkig als iedereen zich hier welkom voelt. Daarom luisteren wij ook naar suggesties van onze klanten. Als iemand bijvoorbeeld een allergie heeft, dan passen wij onze gerechten aan zodat iedereen kan genieten van lekker eten", zegt Gunther. Ook vegetariërs zullen op hun wenken bediend worden. Qua inrichting zal er niet veel veranderen. De historische elementen blijven behouden. "Al krijgt alles natuurlijk wel een opknapbeurt. Alles wordt opnieuw geverfd. Maar de historische touch blijft zeker behouden."





De Valk zal elke dag open zijn behalve op dinsdag. Vrijdag opent het restaurant voor het eerst sinds het faillissement. Reserveren is aangeraden op het nummer 03/366.26.36.