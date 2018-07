Vijfde editie Dystopia trekt 3.000 dancefans 16 juli 2018

De vijfde editie van het Dystopia dancefestival lokte afgelopen zaterdag ongeveer 3.000 fuivers naar Fort III in Borsbeek. De organisatie bleek daar heel tevreden mee. "Het weer zat uiteraard mee, maar onze line-up mocht zeker ook gezien worden. Achteraf kregen we veel complimenten van de festivalbezoekers", vertelt Tim Van Mierlo van Dystopia. "We hadden voor het eerst een 'retrostage' met bekende dj's van vroeger en dat viel erg in de smaak. Of dat er volgend jaar opnieuw komt? Dat is iets wat we zeker zullen bekijken. Als het praktisch en financieel haalbaar is, zit een herhaling er absoluut in." (KDC)