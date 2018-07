Vijf nieuwe namen voor NV-A 10 juli 2018

De verkiezingslijst van NV-A Borsbeek raakt stilaan vol. Nieuwkomer Peggy Maebe neemt plaats vijf in. Ze was gedurende 5 jaar penningmeester van het oudercomité van gemeentelijke basisschool de Klinker en zit ze mee in de beheerraad van Jeedee. Op plaats 6 staat Paul Van Looy, die momenteel secretaris van de Borsbeekse afdeling is. Op plaats 10 vinden we Harry Steurs terug. In 2012 haalde hij bij de gemeenteraadsverkiezingen een mooi resultaat waardoor hij vanaf september in de gemeenteraad zal zetelen. Maar achter de schermen is hij al een stuk langer actief. Peter Sneijders staat op plaats 15 en Peter Buyst zal plaats 17 innemen. Buyst is binnen de partij actief als webmaster. (ADA)