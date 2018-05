Vier nieuwe namen voor N-VA-lijst 26 mei 2018

N-VA Borsbeek heeft vier nieuwe namen voorgesteld die zullen opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Op plaats 9 staat Naomi Van der Velde. Zij is bekend van de adviesraad voor personen met een handicap. Op plaats 12 staat Margot Mys. Ook zij is geen onbekende. Mys zetelt al zes jaar in de OCMW-raad. Nieuw gezicht Luc Couillier staat op plaats 13. Tussen 2005 en 2012 was hij voorzitter van het OCMW in Borsbeek. Op plaats 20 tenslotte zet huidig OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Rita Schouppe-Moons haar schouders mee onder de lijst.





