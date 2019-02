VIDEO. Sint-Jozefinstituut sluit klimaatweek af met mars door centrum én gesprek met burgemeester David Acke

14 februari 2019

18u36 0 Borsbeek Ook de Borsbeekse scholieren zijn begaan met het milieu. Zo een achthonderd leerlingen van het Sint-Jozefinstituut trokken vanuit hun school door Borsbeek richting het gemeentehuis. Daar ging een kleine delegatie in gesprek met burgemeester Dis Van Berckelaer.

De mars voor het klimaat ontstond nadat een aantal leerlingen spijbelden om naar de klimaatmars in Brussel te gaan. Omdat spijbelen bestraft wordt in het Sint-Jozef, ging de directie in dialoog met de klimaatspijbelaars. Al snel merkte de school een groot engagement bij de leerlingen en besloten ze een heuse klimaatweek op poten te zetten.

“Vooral in de derde graad trokken heel wat leerlingen richting Brussel om op straat te komen voor een beter milieu. Dat engagement hebben deze leerlingen op een prachtige manier kunnen overbrengen op de school. Ik vind dat het onze taak als leerkracht is dat engagement te stimuleren. De hele week stond in het teken van het milieu”, vertelt leerkracht Inge Van Der Bist.

Dikketruienweek

Dikketruiendag werd afgelopen week dikketruienweek in de secundaire school. “De hele week hebben we de temperatuur enkele graden lager gezet en elke dag stond in het teken van het klimaat. Zo werden er maandag klimaatlessen gegeven zodat onze scholieren een zekere achtergrond hebben over waar ze voor opkomen. Dinsdag werd er dan ingezoomd op de impact die onze eetcultuur heeft op het milieu en gisteren zijn onze leerlingen de opgedane kennis gaan delen in andere Borsbeekse scholen. De klimaatmars vandaag moet zowat het hoogtepunt worden”, aldus Van Der Bist.

Rond 14.30 uur vertrokken de leerlingen vanop school om via een kleine omleiding aan te komen aan het gemeentehuis. Onderweg scandeerden ze slogans voor het milieu en heel wat leerlingen hadden ook borden gemaakt met originele slogans op die in het teken van de liefde voor de aarde stonden.

Op de koffie bij burgemeester

Eens aan het gemeentehuis aangekomen, ontving burgemeester Dis Van Berckelaer zes scholieren op zijn kantoor voor een gesprek. “Het was een zeer fijn en constructief gesprek waarin zij hun bezorgdheden formuleerden. Wij hebben ons beleid wat toegelicht. Meteen hebben we hen ook de hand gereikt in de vorm van een peterschap over verschillende straten en pleinen in onze strijd tegen zwerfvuil. Binnenkort zien we elkaar opnieuw om de evolutie te bespreken.”

Van Der Bist zegt erg fier te zijn op de leerlingen. “Er wordt wel eens gezegd dat de jeugd zich van niets nog iets aantrekt en dat ze zelfs lui zouden zijn maar dit bewijst het tegendeel. Deze jongeren zijn erg geëngageerd en ik denk dat wij niet anders kunnen doen dan dat aan te moedigen.”