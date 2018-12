VIDEO: Kinderen trakteren bewoners WZC Compostela op Nieuwjaarsgezangen ADA

31 december 2018

13u15 0

Het is een traditie in heel wat gemeentes en ook in Borsbeek doen ze er alles aan om het nieuwjaarszingen in ere te houden. In het woonzorgcentrum Compostela verwennen ze elk jaar de kinderen met zoetigheden nadat ze op pad zijn geweest om te zingen. Dit jaar geen pannenkoeken maar lekkere donuts en andere zoetigheden. Het feestcomité van de gemeente staat in voor de organisatie en het woonzorgcentrum zorgt voor de logistieke steun door haar gebouwen ter beschikking te stellen. “We verwachten zo een 150-tal kinderen vandaag. Elk jaar is dat iets waar onze bewoners naar uit kijken. De kinderen trekken naar de verschillende afdelingen waar ze samen met de bewoners liedjes zingen,” vertelt Annie Coninx van Compostela.

Voor de bewoners staat er vanavond een feestmenu klaar en krijgen ze allemaal een glaasje bubbels. Aftellen om middernacht, zal er niet inzitten. Dat is te vermoeiend voor de bewoners maar dankzij de kinderen kunnen ook zij 2018 feestelijk afsluiten.