Verkiezingslijst N-VA compleet 22 augustus 2018

Met vier nieuwe kandidaten is de verkiezingslijst van N-VA Borsbeek compleet. Linda Bresseleers staat op plaats 7. Ze was als hoofdinspecteur actief bij de bemiddelingsteams en het Netwerk Diversiteit van de Antwerpse politie. Op plaats 14 staat Nana Horemans. Horemans zetelde deze legislatuur al in de gemeenteraad. Op 18 en 19 vinden we Miche de Ceuster en Jan Adams. Miche is momenteel gemeente- en OCMW-raadslid en is vooral bezig met armoedebestrijding, natuur en cultuur. Ook Jan zetelde al als gemeenteraadslid voor N-VA Borsbeek.





