Verkeer moet over pechstrook door werken in Krijgsbaantunnel

08 maart 2019

De Krijgsbaantunnel in Borsbeek heeft te kampen met opwellend water in de tunnelhelling aan de kant van Borsbeek. Om dat probleem aan te pakken zal het Agentschap Wegen en Verkeer van 11 tot 22 maart injecties uitvoeren in de tunnelconstructie. Hiervoor moet een sleuf gegraven worden. Tijdens de werken wordt in beide richtingen een rijstrook ingenomen. Verkeer kan wel steeds over de pechstrook blijven rijden.

Op de helling aan de kant van Borsbeek kampt de tunnel al een tijdje met opwellend water in het wegdek. Omdat de tunneltoerit opgebouwd is uit twee delen bevindt er zich een naad tussen deze delen. Door het krimpen en uitzetten onder invloed van temperatuurschommelingen is hier waarschijnlijk een krimpscheur ontstaan en sijpelt water naar binnen.