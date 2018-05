Vaporshop opent filiaal in Borsbeek 29 mei 2018

Borsbeek heeft een nieuwe vaporshop in de Frans Beirenslaan. Dat is een winkel die gespecialiseerd is in e-sigaretten en toebehoren. "Met de self-serviceafdeling, waar klanten zelf hun smaak kiezen, kunnen we de klanten nog beter van dienst zijn", vertelt Alberto Clerckx, zaakvoerder van Vaporshop Borsbeek. De winkel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 uur tot 18.30 uur. (ADA)