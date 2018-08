Twee poelen en wonderpad voor Fort III 22 augustus 2018

02u40 0 Borsbeek Het zompige groene gebied voor Fort III krijgt een wonderpad en twee poelen die het gebied droger moeten maken. Daarvoor kan de gemeente rekenen op 50.000 euro dat het won met een wedstrijd van de provincie. Over enkele maanden zal alles klaar zijn.

De groene ruimte voor Fort III in Borsbeek wordt heraangelegd. Er komen twee poelen die ervoor moeten zorgen dat de drassige grond droog wordt. Zo kan er een wonderpad aangelegd worden op houten planken. "Twee jaar geleden wonnen we met dit project een prijs rond groen in de gemeente van de provincie. Dat leverde ons 50.000 euro op. Met dat geld kunnen we nu aan de slag om het gebied, dat ongeveer een voetbalveld groot is, aantrekkelijk te maken", vertelt schepen Tom Verboven (Groen). Op dit moment ligt dat gebied braak. "Er werden weleens wat bloemen gezaaid om toch maar iets te doen met het gebied, maar dat was maar een tijdelijke oplossing. Wanneer de werken klaar zijn, zal het parkje de buurt rond het fort een aantrekkelijk elan geven", aldus de groenschepen. De aannemer bakende het hele gebied ondertussen al af met houten paaltjes. De komende dagen zullen graafmachines de twee poelen uitgraven. "Heel lang zullen de werken niet duren. Ik schat dat alles binnen enkele maanden klaar zal zijn."





(ADA)