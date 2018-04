Twee gewonden na aanrijding 17 april 2018

Op de R11 in Borsbeek zijn gisterenochtend twee gewonden gevallen na een zwaar verkeersongeval. De 29-jarige Y.M. keerde in zijn personenwagen om in de straat om richting het rond punt in Wommelgem te rijden. Bij het keren werd de wagen in de flank aangereden door vrachtwagenbestuurder D.B. uit Wilrijk. Slachtoffer Y.M. kwam daardoor klem te zitten in zijn voertuig. Hij moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de trucker raakte gewond en moest naar het AZ Monica vervoerd worden. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was er heel wat verkeershinder. De politie voorzag een lokale omleiding. (BSB)