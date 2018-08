Street: nieuw foodtruckfestival in Fort III 01 augustus 2018

Fort III wordt begin september het decor voor de eerste editie van Street, een nieuw foodtruckfestival. Op 1 en 2 september zullen een veertiental trucks allerlei lekkernijen aanbieden.





Het initiatief komt van vijf vrienden. "We waren met onze vrienden op een foodtruckfestival in Antwerpen en dat was heel gezellig. Enkele dagen later zei een van ons, eigenlijk om te lachen, dat zoiets ook wel leuk zo zou zijn in Borsbeek. We hebben al muziekfestivals maar foodtrucks zijn hier nog niet gepasseerd," vertelt Patrick Roef.





Toch was er iets wat de vrienden net een tikje anders willen doen. "Het eten is vaak erg duur. Dat komt omdat de trucks staangeld moeten betalen en dat rekenen ze door aan de klanten," weet Patrick. Daarom doen wij dat niet "We hebben onze plannen met de 14 foodtruckuitbaters doorgenomen en zij verzekerden ons dat de prijzen erg democratisch zullen zijn. Verschillende muziekgroepen en dj's zullen voor de muzikale noot zorgen en zaterdag- en zondagavond wordt er afgesloten met een fuif. (ADA)