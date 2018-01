Straat versperd na stevige botsing 02u59 0

De bestuurders van twee personenwagens die gisteren tijdens de ochtendspits in Borsbeek tegen elkaar geknald zijn, zijn er zonder kleerscheuren af gekomen. Een Audi A5 en een Volkswagen Passat botsten tegen elkaar in de De Robianostraat. Door de klap is de Volkswagen tegen een derde geparkeerde wagen gekatapulteerd. De wagens moesten worden getakeld. Daarvoor was de straat tijdelijk volledig afgesloten. (BSB)