Stormloop verwacht voor dubbel feestje GEMEENTE DONDERDAG IN TEKEN VAN SFINKS MUNDIAL EN '1.000 KM KOTK' DAVID ACKE

08 mei 2018

02u51 0 Borsbeek Hemelvaartsdag belooft gezellig druk te worden in Boechout: terwijl Sfinks Mundial die dag vanaf 10 uur gratis zijn deuren openzet, roept burgemeester Koen T'Sijen op de langste erehaag te vormen voor de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.

Met de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker en het Sfinks Mundial festival staat er heel wat gebeuren in de zuidrand van Antwerpen. Op Hemelvaartsdag ontvangt Boechout als gastgemeente honderden fietsers die al fietsend geld inzamelen. Koen T'Sijen, de burgemeester van Boechout, is graag gastheer voor deze organisatie: "Onze gemeente doet regelmatig mee met sensibiliseringscampagnes rond kankerbestrijding. Maar nu hebben we toch het gevoel dat we iets anders doen. Al die fietsers die eerst geld inzamelen en dan nog eens minstens 125 km fietsen, allemaal ter ere van iemand die ze kennen en die kanker heeft. Ze verdienen ons grootste respect. Reken er maar op dat we de renners enthousiast zullen onthalen."





Hoewel de 1.000 kilometer geen wedstrijd is, roept de burgemeester iedereen op om te komen supporteren. De organisatie laat de vier middagsteden - Boechout, Zottegem, Harelbeke en Leopoldsburg - tegen elkaar strijden om de meeste supporters aan de finishlijn te hebben. Wie het meeste volk kan verzamelen, wint de Trofee Langste Erehaag. Die wordt gevormd vanaf 11.30 uur vanaf de Welvaartsstraat.





Ketnetband

Tegelijk met het evenement rond Kom op tegen Kanker vindt ook Sfinks Mundial plaats. Op het Molenveld naast de aankomstlijn opent de Ketnetband om 10.30 uur het festival. "Speciaal voor de komst van de 1.000 kilometer openen we onze deuren al om 10 uur met de Ketnetband voor de jongsten. Daarna begeleiden tal van muziek- en animatiegroepjes de mensen in afwachting van de officiële telling voor de Trofee Langste Erehaag", vertelt Kobe Leestmans van de organisatie.





Toch benadrukt hij dat Sfinks Mundial veel meer is dan een muziekfestival. "De markt is even belangrijk als de muziek. Er komen verschillende NGO's zich voorstellen, er zijn foodtrucks die lekkere maaltijden aanbieden en er is een kidsdorp waar kinderen leren hoe ze een waterraket moeten maken en waar ze samen met hun ouders kunnen kleiboetseren."





Bezoekers wordt aangeraden zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Fietsers kunnen gebruik maken van twee bewaakte fietsenparkings vlak aan het festivalterrein. Er is er een in de Welvaartstraat en een in de Fruithoflaan. Wie de tram neemt, stapt het beste af aan halte 'Mortsel Zavelkoul'. Bus 90 stopt aan dezelfde halte. Daarnaast stoppen ook bussen 242 en 243 in de buurt van het festival. Wie toch met de auto komt, parkeert zich best op de betaalparking in de Fruithoflaan voor vijf euro tussen Kasteel Fruithof en het voetbalveld in Boechout.