Startbaan moet 15 meter opschuiven VOERTUIGEN HOGER DAN 1,80 METER ZIJN OBSTAKEL VOOR VLIEGVERKEER PHILIPPE TRUYTS

11 april 2018

02u55 0 Borsbeek De startbaan van de Antwerpse luchthaven zorgt opnieuw voor commotie. Zo zou ze vijftien meter moeten opschuiven in de richting van Borsbeek omdat voertuigen hoger dan 1,80 meter een 'obstakel' vormen in de Vosstraat in Deurne.

De luchthaven beleefde de voorbije drie jaar een relance met nieuwe, toeristische routes naar Zuid-Europa. Een tunnel onder de Krijgsbaan verzekerde het voortbestaan van Antwerp Airport, omdat de startbaan anders veel te kort zou zijn. Twee jaar geleden werd de lengte officieel vastgelegd op 1.511,85 meter. Veel eerder al, in 2006, sloten het Vlaams gewest en de gemeente Borsbeek een akkoord. "Dat legde het punt vast vanaf waar vliegtuigen kunnen landen", zegt Dis Van Berckelaer. Maar dat akkoord staat nu mogelijk onder druk. En elke meter ligt in de omliggende gemeenten zéér gevoelig.





Waarbij we belanden in de Vosstraat, die de westelijke kant van de luchthaven in Deurne afboordt. Huizen hebben er een rode lamp om het vliegverkeer te waarschuwen. Maar er rijden natuurlijk ook auto's en zwaarder verkeer door de straat. "Europa is heel streng als het over veiligheidsstroken rond de luchthaven gaat", zegt commandant Wim Verbist. "Eén van de opmerkingen is dat voertuigen hoger dan 1,80 meter een hindernis zijn voor het vliegverkeer. Door de startbaan 15 meter op te schuiven, is dat probleem opgelost. Let wel: opschuiven, niet verlengen. Aan Borsbeekse kant eindig je dan op het dak van de tunnel onder de Krijgsbaan."





Vergunning

In theorie heeft de luchthaven tijd tot 2028 om een en ander uit te voeren. Alleen, in een antwoord aan Ingrid Pira (Groen) laat bevoegd Vlaams minister Ben Weyts uitschijnen dat zo'n verplaatsing van de startbaan zonder nieuwe vergunningen kan. Pira: "Dat bewijst weer eens dat de luchthaven zich alles kan veroorloven. Toen er een parking werd aangelegd voor 500 auto's, was een vergunning ook niet nodig. Een vrijstelling geldt niet voor een wijziging van de startbaan."





Luchthavencommandant Wim Verbist blijft voorzichtig. "Maar de startbaan is toch een andere kwestie dan een parking. Dan komt een vergunning wel weer in beeld."





Dis Van Berckelaer beklemtoont dat Borsbeek en de luchthaven momenteel goede buren zijn. "Maar als de startbaan opschuift, schieten we in actie. "Dan schuift de veiligheidszone naar Borsbeek op. Er ontstaat dan een probleem met een landbouwweg waar óók hoge voertuigen passeren. De afspraken uit 2006 moeten worden nageleefd."





Bewond gebied

Kortom: elke meter telt aan de luchthaven. "Het geval toont nog maar eens aan dat de luchthaven te dicht bij bewoond gebied ligt", zegt Pira. "De scholen en huizen achter de Vosstraat zijn één groot obstakel voor vliegtuigen."