Stap dichter bij nieuwe verbindingsweg

Goed nieuws voor de inwoners van Borsbeek. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft 250.000 euro vrijgemaakt voor een Milieu Effectenrapport om te onderzoeken of er een verbindingsweg kan komen tussen de Liersesteenweg in Boechout en de Krijgsbaan richting het rondpunt in Wommelgem. Hoewel die verbindingsweg, officieel de NV, niet op het grondgebied van Borsbeek komt, is de aanleg toch een goede zaak voor de gemeente.





"Het centrum van Borsbeek heeft nu te kampen met heel wat sluipverkeer omdat de gewestwegen verzadigd zijn. Die verbindingswerk is een oplossing. Al sinds de jaren '70 wordt er over die weg gesproken en we zijn dan ook heel blij dat er nu eindelijk schot in de zaak komt," vertelt voorzitter van N-VA Borsbeek Ken Cassier. Wanneer de verbindingsweg er precies komt, is nog niet duidelijk, net zomin wie zal moeten bijleggen tot de bouw van de weg. "Dat zijn zaken die de toekomst moeten uitwijzen. Op dit moment mogen we al blij zijn dat er concrete plannen op tafel liggen die de verbindingsweg in de toekomst mogelijk moeten maken," aldus Cassier. (ADA)