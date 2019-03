Sneeuwwitje, piraten, wolven en prinsen: de leerlingen van Sint-Jozefinstituut zijn klaar voor hun musical David Acke

21 maart 2019

15u12 0 Borsbeek De Spagel van Slieg, zo heet de musical die de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut morgen en overmorgen vier keer zullen spelen. Het verhaal is ontstaan uit de hersenkronkels van de leerkrachten. En dat er serieuze kronkels bijzitten, dat blijkt uit het verhaal. Kort gezegd komt het er op neer dat goede verhalen slechteriken nodig hebben en dat sprookjes best kunnen verteld worden zonder Tinder.

Het scheelde geen haar na of de musical De Spagel van Slieg zou er niet geweest zijn en daar zouden vooral de kinderen toch de dupe van zijn geweest. Een dag voor de première heerst er een gezellige drukte en hangt er een gezonde spanning in zaal Ter Smisse. Decorstukken worden af en aan gereden en de mannen van de techniek zijn druk in de weer met knopjes. Meester Steven spreek je dezer dagen beter aan met regisseur en de leerlingen luisteren momenteel eerder naar Wolf, Piraat, Sneeuwwitje of Rapunzel dan naar hun eigen naam.

Morgennamiddag staat de première van hun musical De Spagel van Slieg op programma. Een verzonnen verhaal van de leerkrachten en een mengelmoes van verschillende sprookjes. Schrik niet als je Assepoester, Sneeuwwitje en piraten naast elkaar ziet lopen. Het hoort zo te zijn. “De rode draad van het verhaal is dat elk goed sprookje een slechterik nodig hebt. Laat je die weg, dan blijft er maar een saai verhaal over”, vertelt de regisseur.

Begin november startte de bende met de repetities. “Het begon met elke vrijdag maar nadien repeteerden we twee keer per week”, vertelt Wolf Jonas. En tijdens die repetities ging het er wel eens gênant aan toe, weet Noor: “Ik speel een stiefzus samen met mijn andere stiefzus die ook Noor heet. Het is heel leuk want ik acteer heel graag. Alleen is er ook een verleidingsscène waarin ik de prins moet verleiden. Dat was toch vooral gênant,” giechelt ze.

Een tekst leren is eigenlijk als een toets leren maar dan veel leuker Sienna (11)

Spieken

Maar zijn ze niet bang om hun tekst te vergeten? “Neen helemaal niet. Een tekst leren is eigenlijk als een toets leren maar dan veel leuker. En als we al eens iets vergeten dan helpen de juffen en de meesters rond het podium ons”, vertelt Sienna (11). “Eigenlijk is dat een beetje zoals spieken”, lacht ze. En zoals het hoort bij een echte musical, wordt er ook gezongen en gedanst. Noah, die de prins van Sneeuwwitje speelt, heeft de eer een solonummer te mogen zingen. “Het liedje gaat over Sneeuwwitje die zich eenzaam voelt. Normaal zou Sneeuwwitje het liedje zelf zingen maar dat zag Aya, die Sneeuwwitje speelt, niet zitten”, vertelt Noah, die na wat zanglessen zijn prachtige stem zal kunnen laten horen aan honderden toeschouwers.

En de crew? Die zijn een paar jaar ouders geworden. “Ziet u mijn haar? Grijs. Voor ik hier aan begon was dat nog zwart”, grapt een decorbouwer. Ook regisseur Steven geeft toe dat hij wat jaartjes ouder is geworden “maar bovenal is het zo fantastisch om te doen.”