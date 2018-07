Sketches vertellen verhaal soldaten TONEELKRING SINT JAN-BERCHMANS LUISTERT WANDELING OP DAVID ACKE

07 juli 2018

02u33 0 Borsbeek In de negende editie van de Zomerwandeling van het Documentatie Centrum Borsbeek staat de Eerste Wereldoorlog centraal. De wandeling loopt langs zeven straatnamen die verwijzen naar een Borsbeekse soldaat. Toneelkring Sint Jan-Berchmans Borsbeek zal aan de hand van verschillende korte sketches het verhaal van de soldaat vertellen.

Toneelkring Sint Jan-Berchmans Borsbeek zal de nieuwste zomerwandeling van het Documentatie Centrum (DocC) van Borsbeek opluisteren met sketches. Thema is de Eerste Wereldoorlog en daarom trekt de wandeling langs zeven straatnamen die verwijzen naar een Borsbeekse soldaat. "Het is de eerste keer dat we zo iets waarheidsgetrouw doen", vertelt voorzitter Marcel Van Nuffel van de toneelkring. "Voordien hebben we al eens iets gelijkaardigs gedaan maar dat was fictief." De acteurs zochten en vonden heel wat dagboekfragmenten op het internet. Al wisten ze ook wel waar ze juist moesten zoeken. "We hebben een gediplomeerd historicus in de toneelgroep en iemand die in het leger actief is. Zo kwamen we ook al heel snel veel te weten", aldus Marcel.





Kwartier

Per straatnaam zal de verening drie verschillende sketches spelen zodat er voor het publiek en de acteurs voldoende afwisseling is. "De voorstellingen duren telkens minder dan een kwartier. Langer zou de aandacht verslappen", weet Marcel. Eén van de verhalen die Marcel zal bijblijven is dat van Eugeen Verelst. De Borsbeekse soldaat stierf op 28 september 1918. "Het is triest om zo dicht bij het einde van de oorlog alsnog om te komen. Eugeen zat in het zevende infanterie en sneuvelde tijdens een groot offensief in Wieltje, een deelgemeente van Ieper. Aan de vooravond van de 28 september werd de hele frontlijn van de Duitsers bestookt met artillerie. Nadien werden de soldaten uit de loopgraven gestuurd voor de aanval. Daarbij kwam Eugeen om het leven", weet Marcel dankzij de research. Het verhaal van Eugeen Verelst wordt verteld aan de hand van een dialoog tussen opa en kleindochter. Op de militaire begraafplaats Houthulst vindt de kleindochter het graf van Eugeen Verelst. Ze heeft dezelfde achternaam. "Ze vraagt haar grootvader wie die man was. En zo wordt heel het verhaal uit de doeken gedaan."





De wandeling duurt ongeveer twee uur en start aan het kerkhof van de gemeente. Onderweg stoppen de wandelaars aan Louis Janssensstraat, Jan Bosstraat, Gebroeders Van der Auwerabaan, Jan Goovaersstraat, Eugeen Verelstlei, Corneel Smitslei en de August Van Putlei. Voor Marcel was het een zeer interessante ervaring. "Wij hebben heel veel bijgeleerd over de geschiedenis van de gemeente. Die straten zullen vanaf nu een bijzondere betekenis hebben voor ons."





De Zomerwandeling start om 13.30 uur op 29 juli en 5 augustus. Deelnemen kost vijf euro. Reserveren is verplicht via frans.neyens@gmail.com. Maximum 35 deelnemers per wandeling die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.