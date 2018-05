Sint-Jozefinstituut wordt voor één dag festivalweide 18 mei 2018

02u33 0 Borsbeek Voor de derde keer werd de speelplaats van het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek omgebouwd tot festivalterrein voor het Stressfactorfestival. Een 150-tal leerlingen werkten een heel jaar lang toe naar dit moment.

In verschillende werkgroepen waren zij zelf verantwoordelijk voor de hele organisatie: catering, boeken van artiesten, de backstage, randanimatie,... "Een kernteam van twintig leerkrachten werd verdeeld over tien werkgroepen. Leerlingen konden zelf solliciteren om zo aan de slag te gaan binnen een werkgroep," legt Karolien Verstraeten uit, coördinator van de derde graad.





Het festival vindt om de zes jaar plaats zodat elke leerling die afstudeert aan het Sint-Jozefinstituut het festival kan meemaken.





Vijf euro

"Dankzij sponsoring kunnen we dit festival aanbieden voor vijf euro per kind. Dat laat toe dat iedereen van het festival kan genieten", aldus Karolien. De leerlingen kozen voor twee piepjonge dj's, 5Napback en Daniel Busser, en de Nederlandse zanger Lil Kleine. En dat bleek een succes, zeker toen dj 5Napback zijn T-shirt uitdeed, stegen de decibels naar ongekende hoogte.





Leerlingen die even moesten bijkomen, konden terecht bij een van de vele eetkraampjes. "Tachtig leerlingen stonden deze ochtend al in de keuken. Ze maakten wraps met kip en pesto, hot dogs, cake, verse homemade ice tea", zegt de coördinator. "Het is enorm veel werk maar deze dag maakt al dat werk de moeite waard."





(ADA)