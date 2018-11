Sint-Jozefinstituut krijgt 18 jaar lang 12.000 euro huursubsidie ADA

09 november 2018

Het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek kan de komende 18 jaar rekenen op 12.000 euro aan huursubsidies van de Vlaamse Regering voor de huur van de sporthal. Al jaar en dag huurt de middelbare school de sporthal wat verder in de straat omdat ze zelf geen sportaccommodatie heeft. “En die zal er nooit komen omdat we geen bouwvergunning krijgen omwille van de aanwezigheid van de luchthaven,” vertelt directrice Lieve Blommaerts. 12.000 euro is niet voldoende om de volledige huur te betalen maar zorgt er wel voor dat er minder aan het budget voor de werkingsmiddelen geknibbeld moet worden. “De huur van de sporthal kost 10.000den euro’s. Dat is een kost die we uiteraard niet kunnen verhalen op de ouders van de kinderen. Dat moest betaald worden met werkingsmiddelen. Die 12.000 euro die we nu kunnen besparen zal ingezet worden om de infrastructuur van de gebouwen te verbeteren,” aldus de directrice.

In totaal krijgen achttien scholen van over heel Vlaanderen een huursubsidie. Die is gericht op scholen met een capaciteitstekort en daarom extra gebouwen moeten huren. In juni van dit jaar kregen al 59 scholen huursubsidies. Wegens het grote succes komen daar nu nog eens 18 extra scholen bij. Deze nieuwe projecten komen 3.250 leerlingen ten goede. De scholen zullen samen jaarlijks 715.751 euro huursubsidie ontvangen. In totaal gaat het om een bijkomend investeringsbudget in nieuwe schoolinfrastructuur van bijna 25 miljoen euro.