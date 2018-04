Schotse runderen grazen op domein Fort 3 30 april 2018

02u34 0 Borsbeek De langverwachte galloway-runderen aan Fort 3 in Borsbeek werden voor het eerst los gelaten door Natuurpunt. De drie dieren moeten helpen om exotische planten zoals de Japanse duizendknoop weg te grazen op de site rondom het fort.

De afgelopen maanden werd de begrazingszone al afgebakend. Woensdag konden de drie runderen, twee van drie en één van tien jaar oud, voor de eerste keer hun nieuwe habitat verkennen. Nieuwsgierigen kunnen de dieren bezoeken via poortjes in de omheining. Honden zijn niet toegelaten in het afgebakend gebied.





Voorstelling op 20 mei





De dieren kunnen nu wennen aan hun nieuwe omgeving om op 20 mei officieel voorgesteld te worden. Vanaf 14 uur vertrekt er dan een stoet van het fort naar het begin van de weide om de galloways te aanschouwen. Ze zullen nog tot september te gast zijn in Borsbeek. De komst van de runderen staat in het teken van een nieuw begrazingsproject van Natuurpunt waar al enkele jaren aan gewerkt wordt met verschillende partners.





Galloways zijn hoornloze, zwart behaarde runderen die oorspronkelijk uit Schotland komen. Ze worden dikwijls ingezet voor projecten zoals dit omdat het grote grazers zijn, ze hebben weinig zorg nodig en zijn van nature niet agressief. (BSB)