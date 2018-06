Samson & Gert swingen de pannen van het dak in De Schuur 07 juni 2018

02u38 0 Borsbeek Zomerbar De Schuur vormt het decor voor de nieuwste zomersingle van Samson & Gert. Gisteren werd er tijdens de opnames de hele dag gezongen en gedanst op het liedje 'Handen Hoog'.

Wie de zomerbar De Schuur in Borsbeek kent, zal die binnenkort mogelijk herkennen op tv. Een opnameploeg streek er gisteren neer voor de opnames van de nieuwe zomersingle 'Handen Hoog' van Samson & Gert. Ook meneer de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen waren van de partij. Het liedje gaat over een eenvoudig dansje waarmee je op feesten helemaal uit de bol kan gaan.





"Voor de acteurs is het altijd een blij weerzien met elkaar", vertelt Gert Verhulst. "Vroeger hadden we tot 140 opnames, 66 shows en nog eens vijftig optredens. Dan had je echt het gevoel dat je aan het werken was. Nu doen we relatief weinig. We hebben uiteraard nog onze Kerstshows en shows in Plopsaland, maar het voelt veel meer aan als fun en ontspanning naast onze andere activiteiten. Wij blijven doorgaan. Zelfs als de mensen ons beu gezien zijn. Dan spreken we gewoon af met elkaar en amuseren we ons zonder camera's!" De single Handen Hoog komt uit op 27 juni en zal vanaf 30 juni te zien zijn op Studio 100 Tv. Tickets voor de Kerstshow zijn al te vekrijgen met vroegboekkorting van 5 euro via studio100.com/shows.





(ADA)