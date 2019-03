Rouwregister voor overleden brandweerman Jens De Winter ADA

12 maart 2019

Een tekening, een brief en lieve woorden. Dat lieten al enkele mensen achter in het rouwregister voor de overleden brandweerman Jens De Winter. In het gemeentehuis van Borsbeek kan iedereen die wil een boodschap nalaten. Dat kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag tussen 8.45 uur en 12 uur en maadag va 17.30 uur tot 20 uur en op woensdag ook van 13.30 uur tot 16 uur.

Zaterdag wordt Jens begraven. Hij krijgt een uitvaartplechtigheid in de brandweerkazerne van Borsbeek.