Robiaantje heeft er na 5 jaar wachten plots twee broertjes bij Maar 3.550-tal flesjes gebotteld van nieuwe bieren David Acke

27 november 2018

13u04 1 Borsbeek Het Borsbeekse blonde bier Het Robiaantje krijgt er na vijf jaar twee nieuwe bieren bij. De Robiano Rum Barrel Aged en de Robiano Amarone. Beide bieren worden op 30 november officieel gelanceerd met een degustatie bij drankenhandel van Jef Vets, die het samen met Jan Govaerts en Dries Mariën heeft gebrouwen. De drie biertjes worden vanaf 2019 ook onder een nieuwe naam verzameld: brouwerij Zuidkant.

Borsbeek verwelkomt twee nieuwe Borsbeekse bieren: de Robina Rum Barrel Aged en de Robiano Amarone. Het zijn de nieuwe kindjes van de drie vrienden Jef Vets, Jan Govaerts en Dries Mariën. Zij brouwden in 2014 voor het 750-jarige bestaan van de gemeente al het blonde bier het Robiaantje. Sinds de lancering is het Robiaantje een vaste waarde geworden op alle Borsbeekse feesten en verschillende horecazaken in de Antwerpse zuidrand. “Na vijf jaar was het dan ook tijd om iets nieuws te bedenken om ernaast te zetten”, vertelt Jef. En die nieuwe bieren mochten wel iets speciaal zijn, vonden de bierliefhebbers. “We hebben met ons nieuw biertje voor het avontuur gekozen. Zo hebben we ervoor gekozen om ons nieuw bier deels op rumvaten en een ander deel op speciaal geïmporteerde Amarone-wijnvaten te laten rijpen. Zo verkrijgen we een unieke houtlagering in de smaak van beide”, vertelt Dries.

Amper 550 flesjes gebotteld

Vooral de Robiano Amarone is daarom een zeer uniek bier geworden met slechts een oplage van 550 flesjes. Via Jef konden de brouwers twee eiken vaten van wijngaard La Dama uit de Valpolicella laten overkomen uit Italië. “Op deze vaten heeft ons bier dan ook verschillende weken de kans gehad om te rijpen om zo een unieke smaak te verkrijgen. Vermits we dit maar één keer kunnen doen, hebben we maar een beperkt aantal flessen van dit unieke bier”, vertelt Jef. “Die twee vaten die we gebruikten, kunnen nu niet meer gebruikt worden. Je kan andere vaten gebruiken maar dezelfde smaak zal je nooit meer verkrijgen,” gaat Dries verder. Van de Robiano Rum Barrel Aged zijn er 3.000 flesjes gebotteld. Omdat dit bier gerijpt is op oude rumvaten, heeft het bier een volle smaak met aroma’s van rum en bier.

Brouwerij Zuidkant

Vanaf 2019 zullen de drie bieren onder de nieuwe naam Brouwerij Zuidkant verzameld worden. Omdat het telkens om andere bieren gaat, hadden de drie brouwers een nieuwe overkoepelende naam nodig zodat er telkens een link is met de vorige bieren. “Voor ons draait bier brouwen nog altijd om het plezier van het experimenteren. Telkens opnieuw hetzelfde bier brouwen zouden we niet willen. Maar als je telkens een ander bier op de markt brengt moet je wel een soort label hebben zodat mensen het bier herkennen,” legt Dries uit.

Moet de Borsbekenaar nu opnieuw vijf jaar wachten alvorens er nieuwe bieren uitkomen? “We gaan onszelf geen tijdsdruk opleggen. Dat zou de kwaliteit van het bier niet ten goede komen. Gisteren hebben we de laatste flessen van deze bieren pas gebotteld. Over de toekomst hebben we nog niet nagedacht,” klinkt het in koor.

Op vrijdag 30 november worden de bieren officieel voorgesteld in Drankenhandel Vets, Schanslaan 130 in Borsbeek vanaf 18 uur.