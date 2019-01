Ritje Schouppe-Moons neemt afscheid van gemeentepolitiek ADA

25 januari 2019

16u51 0 Borsbeek Ritje Schouppe-Moons (N-VA) heeft definitief afscheid genomen van de gemeentepolitiek in Borsbeek. Ze was zes jaar lang OCMW-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken.

Een beetje later dan voorzien door de moeilijke onderhandelingen, zegt Schouppe-Moons de gemeentepolitiek vaarwel. “Ik ben altijd erg sociaal begaan geweest. En dat zal ik blijven ook. Dat stopt niet na mijn schepenambt”, zegt ze strijdvaardig.

Toen ze eind 2007 met haar man naar Borsbeek verhuisde, kwam ze tot de vaststelling dat haar man met zijn rolstoel enorm beperkt was in zijn vrijheid. “Overal was er wel een borduursteen of trap die hem belette zelfstandig te zijn. Zo ben ik uiteindelijk bij N-VA terechtgekomen. Het was mijn eerste politieke lidkaart en ik zal er ook nooit nog een van een andere partij aannemen”, vertelt ze. Als schepen voor Sociale Zaken kon ze zo mee BORAH uit de grond stampen, de Adviesraad voor mensen met een handicap. “Iets waar ik nog steeds erg trots op ben en waar ik me nog altijd voor zal inzetten.”

Dat ze haar mandaat nu afgeeft, doet ze met een gerust hart maar over de nieuwe schepen voor Sociale Zaken is ze kritisch. “Ik vraag me af of we met Frans Neyens (Iedereen Borsbeek) de juiste man op de juiste plaats hebben. Iemand met zo’n laag aantal voorkeurstemmen zou volgens mij geen aanspraak mogen maken op een schepenpost. Maar dat is mijn mening. Ik heb daar verder niets over in te brengen. Laat ons zeggen dat ik denk dat er betere kandidaten waren.”