Randgemeenten alert voor massagesalons 15 juni 2018

Nu in Antwerpen de niet-professionele (niet aangesloten bij erkende federatie) massagesalons één voor één de deur moeten sluiten, duiken ze gewoon weer op in de rand. Onder andere een massagesalon uit de Quellinstraat opende eind mei op de Statielei in Mortsel. Vorige week besloot het politiecollege van de zone Minos (Mortsel, Wommelgem, Wijnegem, Boechout, Borsbeek) om de politiecodex van de stad Antwerpen dan ook in de eigen regio te kopiëren. "Wij hebben signalen opgevangen dat er een opmars is naar onze regio. Wij hebben dan ook besloten om onze politiecodex aan te passen en de blauwdruk van Antwerpen te gebruiken. Dat kan relatief snel gaan. Wij staan helemaal niet te springen om dergelijke zaken, gekend voor mensenhandel en witwaspraktijken, hier toe te laten", zegt Dis Van Berckelaer (BbA), burgemeester van Borsbeek en voorzitter van het politiecollege. (NBA)





