Racen met slijpschijven en schuurmachines Ben Conaerts

25 november 2018

17u42 1

Een mixer die racet tegen een slijpschijf? Een boormachine die het opneemt tegen een cirkelzaag? Voor zulke taferelen moest je gisteren op de derde editie van het Belgisch kampioenschap ‘Power tool drag racing’ in Fort 3 zijn. Daar kwamen 45 teams van hobbyknutselaars en techneuten zich met elkaar meten. Ze bouwden elektrisch handgereedschap om tot een racevoertuig en probeerden daarmee zo snel mogelijk een houten parcours van twintig meter af te leggen.

‘Power tool drag racing’ is in Nederland al enkele jaren populair en kent daar ieder jaar een nationaal kampioenschap. Sinds enkele jaren organiseren enkele Borsbekenaren zo'n initiatief ook in eigen streek. “Het is een leuke manier om wetenschap en techniek toegankelijker te maken”, leggen ze uit. “De competitie is in eerste plaats voor het plezier, al kan je er ook veel uit leren. Want als je een racemachine wil bouwen, moet je toch wel je hersenen gebruiken.”