Race met flashy fietshelmen op jaarmarkt 22 mei 2018

Het pinksterweekend zit erop en dat betekent dat Borsbeek opnieuw kan aftellen naar de jaarmarkt van volgend jaar.





De zeventigste editie was een schot in de roos met duizenden bezoekers. Het stralende weer zal daar een belangrijk aandeel in hebben gehad.





Traditioneel gaat de jaarmarkt gepaard met heel wat activiteiten. Vooral de kermis en de veemarkt trekken altijd heel veel volk.





Maar de Jaarmarkt in Borsbeek staat toch vooral bekend om de vele wieleractiviteiten voor jong en oud.





Ook de allerjongsten worden niet vergeten. Zij konden deelnemen aan een korte wedstrijd waar het plezier en de flitsende fietshelmen veel belangrijker waren dan de winst. (ADA)