Premie voor startende handelszaken 08 februari 2018

Door het toenemend succes van e-commerce en supermarkten is het voor lokale handelszaken soms moeilijk om het hoofd boven water te houden. Om ondernemers aan te moedigen toch een handelszaak in Borsbeek te starten, heeft het gemeentebestuur een subsidiereglement goedgekeurd.





De lokale handelaar die de sprong waagt, kan daardoor nu een premie van 1.000 euro krijgen. Met deze maatregel wil de gemeente startende ondernemers een duwtje in de rug geven en de drempel verlagen om een nieuwe zaak te beginnen. Aan startende ondernemers die zich vestigen in een leegstaand pand wordt een bijkomende financiële stimulans van 500 euro uitgereikt. (ADA)