Poppy-deelwagen knalt tegen paal 09 augustus 2018

Een deelauto van het merk Poppy is dinsdagavond tegen een paal terechtgekomen. De bestuurder reed frontaal in op de paal aan het Borsbeekse kruispunt van de Jozef Reusenslei met de Eugeen Verelstlei. De politie van de lokale zone Minos kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. "Het is nog niet duidelijk waarom de bestuurder van de baan afweek", klinkt het. "De wagen leed veel schade, maar de twee inzittenden raakten niet gewond." (BSB)