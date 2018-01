Politiezone Minos onderzoekt aankoop vaste ANPR-camera's 02u55 0

De politiezone MINOS zal onderzoeken of ze in de toekomst vaste ANPR-camera's kan aankopen. Eind vorig jaar kocht de gemeente Borsbeek al twee mobiele camera's aan. Momenteel staat er al eentje op de Houtlaan in Wijnegem, maar ook de rotonde in Wommelgem is een geschikte locatie. Met een ANPR-camera kan de politie auto's scannen en weten ze meteen of het voertuig volledig in orde is. Tegelijk wordt bekeken hoe de Wijk Ondersteunende Teams (WOT) extra in de verf gezet kunnen worden. Dit zijn anonieme wagens die ingezet worden op plaatsen waar sluikstorten vaak voorkomt of om kleine drugsfeiten op te sporen. (ADA)